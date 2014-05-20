韩国股市：盘中下跌，投资者对近日升势进行获利了结

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透首尔5月20日 - 韩国股市周二盘中下跌，因对近日升势进行获利了结，且全球即将有重要经济指标出炉。
0235GMT，韩国综合股价指数 下跌0.5%，报2,005.83点，过去八个交易日上涨3.8%，因外资强劲流入。
“大盘在一波涨势后稍事歇息，但上档动能仍佳，外资持续流入，”汉阳证券分析师Lim Dong-rak表示。
截至周一，外资五个交易日买进韩股近1.6兆(万亿)韩元，今天中午时买超韩股760亿韩元。然当地机构投资人卖超790亿韩元。
“如果本周稍晚出炉的全球经济指标表现强劲，可能会让外资短期内扩大买进。大盘需要美国和中国释出的讯息，才能测试更高的水准，”他并表示。
投资人静候美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次的政策会议纪录，以及中国、欧盟和美国工厂活动调查。(完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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