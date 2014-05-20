韩国股市：盘中下跌，投资者对近日升势进行获利了结

路透首尔5月20日 - 韩国股市周二盘中下跌，因对近日升势进行获利了结，且全球即将有重要经济指标出炉。

0235GMT，韩国综合股价指数 下跌0.5%，报2,005.83点，过去八个交易日上涨3.8%，因外资强劲流入。

“大盘在一波涨势后稍事歇息，但上档动能仍佳，外资持续流入，”汉阳证券分析师Lim Dong-rak表示。

截至周一，外资五个交易日买进韩股近1.6兆(万亿)韩元，今天中午时买超韩股760亿韩元。然当地机构投资人卖超790亿韩元。

“如果本周稍晚出炉的全球经济指标表现强劲，可能会让外资短期内扩大买进。大盘需要美国和中国释出的讯息，才能测试更高的水准，”他并表示。