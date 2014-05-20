表格：德国4月PPI较前月下滑0.1%，较上年同期降0.9%

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透柏林5月20日 - 德国联邦统计局周二公布，4月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.1%，较上年同期下滑0.9%；4月扣除扣能源的PPI较前月持平，较上年同期下滑0.2%。
14年4月 14年3月 13年4月
较上月(%) -0.1 -0.3 -0.1
较上年同期(%) -0.9 -0.9 -0.2
指数(基期年为2010) 106.1 106.2 107.1
注：路透访问的分析师预估均值是，德国4月PPI较前月持平，较上年同期下滑0.8%。(完) (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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