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货币新闻 | 2014年 5月 20日 星期二 14:07 BJT

表格：德国4月PPI较前月下滑0.1%，较上年同期降0.9%

路透柏林5月20日 - 德国联邦统计局周二公布，4月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.1%，较上年同期下滑0.9%；4月扣除扣能源的PPI较前月持平，较上年同期下滑0.2%。

14年4月 14年3月 13年4月

较上月(%) -0.1 -0.3 -0.1

较上年同期(%) -0.9 -0.9 -0.2

指数(基期年为2010) 106.1 106.2 107.1

注：路透访问的分析师预估均值是，德国4月PPI较前月持平，较上年同期下滑0.8%。(完) (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
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