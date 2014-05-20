更新版 1-中国经济：今年经济体制改革重点明确，开局之年努力“开好头”

路透北京5月20日 - 2014年是中国全面深化改革的开局之年，政府“开好头”的努力体现在了国家发改委今年的深化经济体制改革重点任务中，其中包括简政放权、财税金融改革、国企改革和户籍土地改革等。

“这是每年的例行工作，基本每年年中都会出台一个工作重点，不用过分解读；但由于去年刚刚召开三中全会，所以与往年相比有更加重要的意义，”申银万国首席宏观分析师李慧勇评价称。

他认为，今年的工作重点进一步得到明确，相关部委有望在这个基础上进一步推进，“使得2014年能开个好头，这样大家才会更有信心、愿意跟着继续干，这事关三中全会工作能不能落到实处、执行力能不能得到体现。”

中国政府网周二刊登发改委通知全文称，要建立以政府债券为主体的地方政府举债融资机制，剥离融资平台公司政府融资职能，并对地方政府债务实行限额控制，分类纳入预算管理。

同时，要抓住当前物价水平总体稳定的时间窗口，积极稳妥推进资源性产品和交通、电信、医药、医疗服务等价格改革。

国企改革方面，要以管资本为主加强国有资产监管，推进国有资本投资运营公司试点，有序推进电信、电力、石油、天然气等行业改革。

发改委并指出，要合理划分中央与地方、地方各级政府之间的事权和支出责任，“结合税制改革，厘清税种属性，进一步理顺中央和地方收入划分，保持现有中央和地方财力格局总体稳定”。

此外，还要在授权范围内有序推进农村集体经营性建设用地、农村宅基地、征地制度等改革试点，并从各地实际出发明确基本公共服务覆盖城镇全部常住人口的时间表。（完）

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