表格：英国4月CPI较上年同期上升1.8%，略高于预估

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透伦敦5月20日 - 英国国家统计局周二公布：
* 4月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.4%，较上年同期上升1.8%(预估为按年升1.7%)
* 4月零售物价指数(RPI)较前月上升0.4%，较上年同期上升2.5%(预估为按年上升2.6%)
* 4月核心CPI较上年同期上升2.0%，为2013年9月以来最大升幅
以下为详细数据：
4月 3月 预估
CPI(HICP)
较前月% 0.4 0.2 0.3
较上年同期% 1.8 1.6 1.7
核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)
较前月% 0.5 0.4
较上年同期% 2.0 1.6
零售物价指数(RPI)
较前月% 0.4 0.2 0.5
较上年同期% 2.5 2.5 2.6
RPIX(RPI扣除抵押贷款)
较前月% 0.4 0.3 0.4
较上年同期% 2.6 2.5 2.7 (完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
人民币在岸新闻 CN FRX EMRG ASIA
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)