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货币新闻 | 2014年 5月 20日 星期二 16:39 BJT

表格：英国4月CPI较上年同期上升1.8%，略高于预估

路透伦敦5月20日 - 英国国家统计局周二公布：

* 4月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.4%，较上年同期上升1.8%(预估为按年升1.7%)

* 4月零售物价指数(RPI)较前月上升0.4%，较上年同期上升2.5%(预估为按年上升2.6%)

* 4月核心CPI较上年同期上升2.0%，为2013年9月以来最大升幅

以下为详细数据：

4月 3月 预估

CPI(HICP)

较前月% 0.4 0.2 0.3

较上年同期%　　　 1.8 1.6 1.7

核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)

较前月% 0.5 0.4

较上年同期% 2.0 1.6

零售物价指数(RPI)

较前月% 0.4 0.2 0.5

较上年同期%　　　 2.5 2.5 2.6

RPIX(RPI扣除抵押贷款)

较前月% 0.4 0.3 0.4

较上年同期%　 2.6 2.5 2.7 (完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)
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