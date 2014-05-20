版本:
中国
货币新闻 | 2014年 5月 20日 星期二 16:38 BJT

表格：英国4月PPI产出物价较上年同期增长0.6%，预估为上升0.7%

路透伦敦5月20日 - 英国国家统计局周二公布：

* 4月PPI产出物价较前月持平，较上年同期增长0.6%(预估为增长0.7%)

* 4月核心PPI产出物价较前月持平，较上年同期上升1.0%(预估为升1.0%)

* 4月PPI投入物价较前月下跌1.1%，较上年同期下跌5.5%(预估为下跌4.9%)

以下为详细数据(括弧内为先前已公布数值)

产出物价(未经调整) 4月 3月 预估值

较上月(变动%) 持平 0.2 (0.2) 0.2

较上年同期(变动%) 0.6 0.5 (0.5) 0.7

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)

较上月(变动%) 持平 0.2 (0.1) 0.1

较上年同期(变动%) 1.0 1.1 (1.0) 1.0

投入价格(原料及燃料)(未经调整)

较上月(变动%) -1.1 -0.4 (-0.6) -0.2

较上年同期(变动%) -5.5 -6.3 (-6.5) -4.9

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)

较上月(变动%) -0.3 -0.3 (-0.5)

较上年同期(变动%) -5.2 -5.7 (-5.8)

(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐