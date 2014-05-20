表格：英国4月PPI产出物价较上年同期增长0.6%，预估为上升0.7%

* 4月PPI产出物价较前月持平，较上年同期增长0.6%(预估为增长0.7%)

* 4月核心PPI产出物价较前月持平，较上年同期上升1.0%(预估为升1.0%)

* 4月PPI投入物价较前月下跌1.1%，较上年同期下跌5.5%(预估为下跌4.9%)

以下为详细数据(括弧内为先前已公布数值)

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)