表格：英国4月PPI产出物价较上年同期增长0.6%，预估为上升0.7%

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透伦敦5月20日 - 英国国家统计局周二公布：
* 4月PPI产出物价较前月持平，较上年同期增长0.6%(预估为增长0.7%)
* 4月核心PPI产出物价较前月持平，较上年同期上升1.0%(预估为升1.0%)
* 4月PPI投入物价较前月下跌1.1%，较上年同期下跌5.5%(预估为下跌4.9%)
以下为详细数据(括弧内为先前已公布数值)
产出物价(未经调整) 4月 3月 预估值
较上月(变动%) 持平 0.2 (0.2) 0.2
较上年同期(变动%) 0.6 0.5 (0.5) 0.7
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)
较上月(变动%) 持平 0.2 (0.1) 0.1
较上年同期(变动%) 1.0 1.1 (1.0) 1.0
投入价格(原料及燃料)(未经调整)
较上月(变动%) -1.1 -0.4 (-0.6) -0.2
较上年同期(变动%) -5.5 -6.3 (-6.5) -4.9
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)
较上月(变动%) -0.3 -0.3 (-0.5)
较上年同期(变动%) -5.2 -5.7 (-5.8)
(完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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