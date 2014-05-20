投行观点：高盛上调中移动评级至“买入”并纳入确信名单，目标价95港元

路透香港5月20日 - 投行高盛发布报告，将中国移动 的投资评级由“中性”升至“买入”，并纳入确信名单当中，目标价由84港元升至95港元，较现价有逾两成潜在上涨空间。

报告称，随着TD-LTE手机增加，预期下半年4G业务对每名用户月均消费（ARPU）的影响更为清晰。据该行估算，每名用户由3G改用4G所带来的额外消费为20-30元人民币，高于由2G升级至3G所产生的7-8元，换言之中移动于今年第四季的收入可望增加3%，2015年的增幅为6%。

“总的来说，撇除增值税改革的影响，我们预期LTE明年将推动中移动的ARPU反弹。”该行分析师Donald Lu在报告中称。

高盛指出，全球LTE领导者--韩国SK电讯 与Verizon 在推出LTE服务并令公司ARPU与EBITDA溢利开始改善时，股价明显上升，因此该行相信，中移动明年的盈利和现金股息可能继续下滑，然2016年则会强劲反弹，因资本支出对销售的比例下降且增值税改革影响得到扭转。

中移动此前公布，今年首季度的净利按年下跌9.4%，因低用量用户增加、资费调整等因素拖累业绩表现。

高盛的报告并称，中国电信 和中国联通 面对来自中移动的竞争压力日益增加，故将中国电信的投资评级由“买入”降至“中性”，价维持4.6港元；对中国联通则维持“中性”评级，但由于联通今年首季业绩好于预期，目标价由11.7港元升至12.9港元。

中移动周二早盘曾涨2.5%，触及78.55港元，并跑赢大市恒生指数 。香港时间11:21，中移动升2.09%，报78.25港元。中国电信与联通分别跌1.01%及2.55%，报3.92港元及11.46港元。（完）