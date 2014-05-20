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货币新闻 | 2014年 5月 20日 星期二 16:26 BJT

台湾数据：第一季经常帐顺差154.9亿美元，国际收支顺差26.2亿美元

路透台北5月20日 - 台湾央行周二公布，2014年第一季经常帐顺差154.9亿美元，上季修正后为顺差172.8亿美元；国际收支则为顺差26.2亿美元，上季为顺差26.8亿美元。

以下为经常帐与国际收支细节(单位亿美元)：

2014年第一季 2013年第四季

经常帐 154.9 172.8r

资本帐 -0.2 +0.1

金融帐 -129.5 -164.2r

国际收支 +26.2 +26.8

注:"r"为修正值. (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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