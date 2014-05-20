台湾数据：第一季经常帐顺差154.9亿美元，国际收支顺差26.2亿美元

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透台北5月20日 - 台湾央行周二公布，2014年第一季经常帐顺差154.9亿美元，上季修正后为顺差172.8亿美元；国际收支则为顺差26.2亿美元，上季为顺差26.8亿美元。
以下为经常帐与国际收支细节(单位亿美元)：
2014年第一季 2013年第四季
经常帐 154.9 172.8r
资本帐 -0.2 +0.1
金融帐 -129.5 -164.2r
国际收支 +26.2 +26.8
注:"r"为修正值. (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
人民币在岸新闻 CN FRX EMRG ASIA
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)