更新版 2-中国汇市：人民币窄幅波动后收市微跌，横盘市况料持续

* 人民币窄幅波动后微幅收跌 * 中间价微幅开高未提供明显指引 * 短期内横盘市况料将持续 (新增收盘报价和评论) 路透北京5月20日 - 中国人民币兑美元 周二微幅收跌，全天在上日收盘价6. 2374元附近不足50个点子的窄幅区间波动，中间价微幅开高未提供明显指引。交易人士认为 短期内横盘市况将持续。 一中资大行交易员表示，近期客盘都没有大的买卖盘，双边格局还是要等客盘有所表现 后才会改变，之前都不会有明显的方向。 一股份行交易员说，近期价格较为市场化，中间价波动也小。市场上开始有传言说外汇 方面将推出新政策，期望能进一步改革。 中国外管局网站周一晚间发布通知，对跨境担保外汇管理规定做出完善，在简政放权、 全面规范跨境担保外汇管理、统一中外资企业待遇、跨境担保基本可兑换等方面均有进展。 中国国家外汇管理局周二称，4月代客结售汇顺差489亿元人民币，上月为459亿美元（2 ,521亿元人民币）；同期银行代客远期净结汇91亿元人民币。 全球汇市方面，日圆兑美元和欧元周二亚洲时段接近三个半月高位，因日本央行出台刺 激措施的预期降温，以及美国和欧洲公债收益率(殖利率)下跌。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2384 6.2374 -0.02% 中间价 6.1626 6.1636 0.02% 成交额 136亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.25% (上限±2 日高 日低 %) 日内波动幅度(pips) 46 6.2353 6.2399 2014年来即期升贬值幅度 -2.96% 1年期美元/人民币掉期升水 705 离岸人民币市场,北京时间16:35 今日 上日 1年期NDF 6.2410/30 6.234 CNH即期 6.2375/95 6.2357 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 吴云凌/林高丽)