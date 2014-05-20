版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 20日 星期二 16:41 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币窄幅波动后收市微跌，横盘市况料持续

* 人民币窄幅波动后微幅收跌
    * 中间价微幅开高未提供明显指引
    * 短期内横盘市况料将持续

 (新增收盘报价和评论)
    路透北京5月20日 - 中国人民币兑美元 周二微幅收跌，全天在上日收盘价6.
2374元附近不足50个点子的窄幅区间波动，中间价微幅开高未提供明显指引。交易人士认为
短期内横盘市况将持续。
    
    一中资大行交易员表示，近期客盘都没有大的买卖盘，双边格局还是要等客盘有所表现
后才会改变，之前都不会有明显的方向。
    
    一股份行交易员说，近期价格较为市场化，中间价波动也小。市场上开始有传言说外汇
方面将推出新政策，期望能进一步改革。
    
    中国外管局网站周一晚间发布通知，对跨境担保外汇管理规定做出完善，在简政放权、
全面规范跨境担保外汇管理、统一中外资企业待遇、跨境担保基本可兑换等方面均有进展。
 
           
    中国国家外汇管理局周二称，4月代客结售汇顺差489亿元人民币，上月为459亿美元（2
,521亿元人民币）；同期银行代客远期净结汇91亿元人民币。
    
    全球汇市方面，日圆兑美元和欧元周二亚洲时段接近三个半月高位，因日本央行出台刺
激措施的预期降温，以及美国和欧洲公债收益率(殖利率)下跌。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元                       今日          上日      升贬
               即期成交价格                6.2384       6.2374     -0.02%
                     中间价                6.1626       6.1636     0.02%
               成交额                     136亿美元                   
                                                                      
             日内相对于中间价最大波幅  -1.25% (上限±2    日高      日低
                                             %)                   
                   日内波动幅度(pips)        46         6.2353    6.2399 
               2014年来即期升贬值幅度      -2.96%                         
 1年期美元/人民币掉期升水                    705                      
                                                                      
 离岸人民币市场,北京时间16:35               今日          上日        
                1年期NDF                  6.2410/30      6.234        
                        CNH即期           6.2375/95      6.2357       
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然; 审校 吴云凌/林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐