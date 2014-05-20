《热点透视》辉瑞对阿斯利康的收购交易即将进入夏眠

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Chris Hughs/Neil Unmack 编译 郑茵

路透伦敦5月19日 - 辉瑞 对阿斯利康 不断施压只收获了一样结果。通过新提出的1,190亿美元收购报价，这家美国制药集团终于迫使阿斯利康董事会露出了底牌--1,270亿美元。然而这也算不上多么了不起的胜利。按照英国收购法规，两家公司在三个月内不可能就更高价格达成协议。而到了8月，情况可能看起来迥然不同。

英国时间5月18日晚间，辉瑞表示不会对阿斯利康发起敌意收购，并宣布每股55英镑的最新报价为“最终价”。只要阿斯利康董事会继续对现有报价表示拒绝，那么按照法规，辉瑞就必须在5月26日之前表示不会提出收购。此后三个月，即便阿斯利康愿意，辉瑞也不能再提高报价了。

接下来又是三个月的过渡阶段，一直要到11月底。在此期间，有关规定允许辉瑞只能对阿斯利康进行极为有限的接触(只有一通电话)，但的确允许阿斯利康开始协商并接受修订后的报价。

最近几周那种剑拔弩张的氛围缓解后，改变主意也并非不可能。阿斯利康迫于压力，已经表示愿意接受比辉瑞稍早提出的每股53.50英镑升水10%的价格。辉瑞也许可以按他们所希望的每股58.85英镑付钱。与收购消息披露前阿斯利康的市值相比，收购溢价共计450亿美元，这比合理估算的合并效益数字还要低一些，包括营业协同效益320亿美元及税收优惠180亿美元。如果以此为依据，哪怕每股61英镑辉瑞也不算很吃亏。

这场交易即将进入夏眠，因此阿斯利康虽然报出了心仪的收购价格，实际作用怕也有限。一方面，辉瑞的避税用心会在美国激起更强烈的反弹。另一方面，阿斯利康将在6月发布正在研制的抗癌药的关键疗效数据，有可能加大收购阻力或者降低收购意愿。

辉瑞押注阿斯利康的股东会打破僵局，迫使董事会忍气吞声转变态度，坐到谈判桌边上来讨论收购。这将是很大的转折。如果辉瑞能在私下谈判中诱使阿斯利康就范，情势或许会有不一样发展。但辉瑞的执行长Ian Read没有这样做。照现在的情况来看，辉瑞和已经心甘情愿的阿斯利康股东之间没有达成协议，而阿斯利康的员工则将继续面对不确定性。(完)