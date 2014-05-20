版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 20日 星期二 12:13 BJT

中国新债：宁波银行下周二将发行总额约45.79亿元ABS，其中优先档39.45亿

路透北京5月20日 - 中国宁波银行股份有限公司 周二公告，将于下周二(27日)发行总额45.7878亿元人民币信贷资产支持证券(ABS)，其中优先档规模39.45亿元，次级档6.3378亿元。

刊登在中国债券信息网的公告称，该期ABS受托人为英大国际信托，第一创业摩根大通证券为主承销商。具体招标时间为5月27日上午10:00-11:00，5月28日缴款截止，起息日和信托设立日同为5月29日。

以下为具体条款：

A-1档 A-2档 B档 次级档

--------------------------------------------------------------------

发行量(亿) 23.20 8.90 7.35 6.3378

招标量(亿) 22.04 8.455 6.9825 6.0209

加权平均期限 0.71年 0.72年 1.42年 2.18年

预期到期日 2015/4/26 2015/7/26 2016/4/26 2017/4/26

计息标准 固息 浮息 浮息 无票面利率

利率基准 -- 一年定存3% 一年定存3% --

利率(差)区间 5.50%-6.50% 2.50%-3.50% 3.30%-3.80% --

招标方式 单一利率 单一利差 单一利差 数量招标

信用等级

(中诚信国际) AAA AAA A+ 未评级

(中债资信) AAA AAA A- 未评级

--------------------------------------------------------------------

工商银行 上周三(14日)发行了合计55.7199亿元信贷资产支持证券，包括优先A档、优先B档和次级档。

宁波银行周二早盘收报8.96元，跌0.01元，或0.11%。近三个月累计下跌6.17%。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 曹巍浩；审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐