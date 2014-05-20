中国新债：宁波银行下周二将发行总额约45.79亿元ABS，其中优先档39.45亿

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透北京5月20日 - 中国宁波银行股份有限公司 周二公告，将于下周二(27日)发行总额45.7878亿元人民币信贷资产支持证券(ABS)，其中优先档规模39.45亿元，次级档6.3378亿元。
刊登在中国债券信息网的公告称，该期ABS受托人为英大国际信托，第一创业摩根大通证券为主承销商。具体招标时间为5月27日上午10:00-11:00，5月28日缴款截止，起息日和信托设立日同为5月29日。
以下为具体条款：
A-1档 A-2档 B档 次级档
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发行量(亿) 23.20 8.90 7.35 6.3378
招标量(亿) 22.04 8.455 6.9825 6.0209
加权平均期限 0.71年 0.72年 1.42年 2.18年
预期到期日 2015/4/26 2015/7/26 2016/4/26 2017/4/26
计息标准 固息 浮息 浮息 无票面利率
利率基准 -- 一年定存3% 一年定存3% --
利率(差)区间 5.50%-6.50% 2.50%-3.50% 3.30%-3.80% --
招标方式 单一利率 单一利差 单一利差 数量招标
信用等级
(中诚信国际) AAA AAA A+ 未评级
(中债资信) AAA AAA A- 未评级
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工商银行 上周三(14日)发行了合计55.7199亿元信贷资产支持证券，包括优先A档、优先B档和次级档。
宁波银行周二早盘收报8.96元，跌0.01元，或0.11%。近三个月累计下跌6.17%。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 曹巍浩；审校 林高丽)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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