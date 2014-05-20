《全球市场》亚洲股市略微下滑，美元持稳

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
美国联邦储备理事会(美联储/FED)定于周三公布最近一次的政策会议记录，不过不太可能给与投资者任何有关加息时机的可靠线索。
“差不多在美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布记录的时候，也将有七位地区联储总裁发表讲话，但鉴于美联储主席就升息时机提供的线索少之又少，料这几位官员也将闪烁其辞，”BK Asset Management外汇策略部总经理Kathy Lien在给客户的报告中称。
欧元继续承压，此前欧洲央行官员暗示可能在6月进一步放宽政策。
欧元兑美元 日内持稳在1.3711，不过仍距离周四所及低点1.3648不远，此为2月末以来最低。
大宗商品市场方面，美国原油期货 小涨至102.64美元，美元疲弱提振油价上日收在一个月高点。(完)
(编译 李爽/艾茂林/王兴亚/孙茉莉; 审校 高琦/蔡美珍/王翔琼)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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