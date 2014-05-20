《全球市场》亚洲股市略微下滑，美元持稳

美国联邦储备理事会(美联储/FED)定于周三公布最近一次的政策会议记录，不过不太可能给与投资者任何有关加息时机的可靠线索。

“差不多在美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布记录的时候，也将有七位地区联储总裁发表讲话，但鉴于美联储主席就升息时机提供的线索少之又少，料这几位官员也将闪烁其辞，”BK Asset Management外汇策略部总经理Kathy Lien在给客户的报告中称。

欧元继续承压，此前欧洲央行官员暗示可能在6月进一步放宽政策。

欧元兑美元 日内持稳在1.3711，不过仍距离周四所及低点1.3648不远，此为2月末以来最低。

大宗商品市场方面，美国原油期货 小涨至102.64美元，美元疲弱提振油价上日收在一个月高点。(完)