中国金属：两三年内将逐步淘汰高成本落后原铝产能--中电投副总

路透香港5月20日 - 中国电力投资集团公司一名高层主管周二表示，中国将在两三年内逐步淘汰高成本及落后的原铝产能，使总产能达到约4,000万吨。

在香港一场会议上，掌管中电投集团铝事业的副总经理余德辉指出，未来五年中国的铝供应及需求预计将大致维持平衡。

余德辉在会议间隙表示，如果政府允许，中电投集团也考虑将约300万吨的自家产能予以扩大。