中国金属：两三年内将逐步淘汰高成本落后原铝产能--中电投副总

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透香港5月20日 - 中国电力投资集团公司一名高层主管周二表示，中国将在两三年内逐步淘汰高成本及落后的原铝产能，使总产能达到约4,000万吨。
在香港一场会议上，掌管中电投集团铝事业的副总经理余德辉指出，未来五年中国的铝供应及需求预计将大致维持平衡。
余德辉在会议间隙表示，如果政府允许，中电投集团也考虑将约300万吨的自家产能予以扩大。
中国政府本月稍早下达淘汰落后产能任务目标，电解铝目标为42万吨。 (完) (编译 蔡美珍; 审校 李春喜)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
人民币在岸新闻 CN FRX EMRG ASIA
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)