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亚洲 | 2014年 5月 20日 星期二 12:17 BJT

中国新债：大唐集团下周二将发行50亿元中期票据，期限五年

路透北京5月20日 - 中国大唐集团公司周二公告称，将于下周二(27日)在银行间债市簿记建档发行50亿元人民币中期票据，期限五年。

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 大唐集团 50 50 5 5/27簿记建档 建设银行 AAA 5/28 5/29

工商银行 =============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站 here (发稿 曹巍浩；审校 张喜良)
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