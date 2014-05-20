中国新债：中粮集团周三将发行50亿元超短融，期限三个月

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透北京5月20日 - 中国最大谷物贸易商、农产品及食品加工企业--中粮集团周二公告称，将于周三(21日)在银行间债市簿记建档发行50亿元人民币超短期融资券，期限三个月(90天)。
具体条款如下:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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中粮集团 300 50 3 5/21簿记建档 建设银行 AAA 5/22 5/23
招商银行
======================================================================================= (完)
参看详情，可点选上海清算所网站 here (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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