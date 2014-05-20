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亚洲 | 2014年 5月 20日 星期二 12:22 BJT

中国新债：中粮集团周三将发行50亿元超短融，期限三个月

路透北京5月20日 - 中国最大谷物贸易商、农产品及食品加工企业--中粮集团周二公告称，将于周三(21日)在银行间债市簿记建档发行50亿元人民币超短期融资券，期限三个月(90天)。

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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中粮集团 300 50 3 5/21簿记建档 建设银行 AAA 5/22 5/23

招商银行

======================================================================================= (完)

参看详情，可点选上海清算所网站 here (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
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