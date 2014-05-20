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亚洲 | 2014年 5月 20日 星期二 13:01 BJT

《汇市简讯》澳元人气恶化推动英镑兑澳元反弹，关注英国CPI数据

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* 英镑兑澳元反弹，因澳洲央行会议记录显示，利率将在更长时间内维持不变

* 澳洲央行助理总裁德贝尔称，资本流入减少或导致澳元汇率进一步下跌

* 铁矿石价格走低，较4月高位下滑16%，欲浏览相关图表请点击：link.reuters.com/jut49v

* 英国消费者物价指数(CPI)是英镑面临的主要风险事件。路透调查预计，4月CPI料较前月升0.3%，较上年同期升1.7%

* 5、10和20日移动均线交叉-20日波林格区间略微拓宽--呈中性信号

* 欲浏览相关技术图表，请点击：link.reuters.com/mut49v (完)

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