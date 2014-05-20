《综述》中国外贸中低速增长将成常态，地缘政治风险羁绊“走出去”

* 中国外贸步入中低速区间平稳增长

* 地缘政治风险上升，企业“走出去”更不易

* 扶持政策重落实，外贸转型是关键

作者 沈燕

路透北京5月20日 - 追随经济减速换档，被称为“三驾马车”之一的中国外贸也正步入中低速的增长区间；而与越南等周边国家的纷争，则显示地缘政治风险上升，让中国企业“走出去”的步伐变得更加沉重。

面对欠佳外贸数据和眼下面临的严竣外贸形势，中国政府近期已出台扶持外贸的相关举措，表明稳定外贸的同时更要稳定中国经济。

“今年以来，外贸形势复杂严峻，要实现《政府工作报告》提出的7.5%左右的全年的目标，任务十分艰巨，如果要达到这个目标，意味着从5月份开始，每个月进出口平均增长速度要达到11.3%，还要付出艰苦的努力。”商务部对外贸易司司长张骥在周二的新闻发布会上称。

但他指出，应以更平和的心态来看待贸易发展。总的来说，外贸持续高速增长的时代应该说已一去不复返了。未来相当长一段时期里，中国对外贸易将在中低速区间内合理运行。

他分析指出，目前世界经济进入低速增长期。新能源、节能环保等新兴产业，尚难以快速成为新的经济增长点；同时发达国家均提出产业回归，对中国的产业转移放缓。

加之贸易保护主义抬头，中国产品首当其冲，从传统行业向新兴行业延伸，从发达国家向发展中国家延伸。其他不利因素还包括：中国的传统竞争优势逐步弱化，人口老龄化来临以及人口红利的消失等。

中国4月出口同比增长0.9%，进口同比增0.8%，当月贸易顺差184.5亿美元。为扶持外贸稳定发展，中国国务院稍早发文提出进一步加强进口，扩大国内短缺资源进口及扩大原油进口渠道；同时稳定传统优势产品出口，完善出口退税政策。

**外贸增长步入中低速区间**

事实上，随着中国改革开放30多年，“大进大出，两头在外”的外向型经济发展模式让外贸成为支撑中国经济多年高增长的引擎。其中逾13亿庞大人口总量，更是出口行业中劳动密集型产业以及劳动力优势的重要支撑。

但眼下情况正在发生变化，人口红利的消失，劳动力成本的上升，以及融资贵、融资难等，都成为制约中国外贸企业发展的“拦路虎”。

张骥指出，1-4月，中国进出口和出口同比均出现下降，这种“双降”是除了2009年同期以外，近十多年来首次出现的。这既有去年同期对香港的异常贸易垫高了基数的因素，同时也反映中国对外贸易确实面临着外需不振、传统的竞争优势有所弱化等深层次问题。

中国前四个月进出口同比下降0.5%，其中出口下降2.3%，进口增长1.4%。

他表示，深入分析中国的外贸形势，还是有一些深层次的因素在发生变化。在当前外需尚未根本好转的情况下，中国外贸已开始呈现国际产业转移放慢，向周边国家产业转移和订单转移加快、生产要素成本上升这样“一慢、一快、一升”的态势。

“所以从以后中长期看，外贸发展的环境是趋紧的，今年尤其是复杂严峻。”他说。

国务院发展研究中心一位不具名的专家亦表示，“今年的外贸形势确实很严竣，我们近期去调研也发现外贸企业的日子很难过。”

但他提到，虽然中国近年来外贸转型方向进步较大，这从数据的比较上也可以得出这个结论，但总体上外贸企业缺乏核心竞争力，很多专业精细化领域原材料仍依赖进口等，都显示中国企业整体的出口能力有待加强，技术升级仍不够。

他以天津一家生产外销自行车的企业为例指出，尽管该企业出口自行车产量约占全国出口的八分之一，但其产品以低端为主，“同样是自行车，高低端的价差可能几十倍，而要生产高档自行车所需要的原材料必须依赖进口，国内的企业显然不具备能力。”

**地缘政治风险制约企业“走出去”**

尽管外贸企业转型也需要时间，但在眼下稳外贸等同于稳增长的大经济背景下，并不难理解中国出台扶持外贸政策的迫切性。

此外，地缘政治风险上升，也让中国企业“走出去”的步伐变得更加艰难。

张骥就提到，近年来部分国家和地区局势动荡，也增加了企业对外贸易风险，外部局势的不确定性对贸易的影响也在日益上升，这也应该引起中国对外贸易企业的高度关注。

针对近期越南排外打砸抢事件导致中国企业的损失，他称，越方这次暴力打砸抢烧事件，已经给包括中国企业在内的外国投资企业造成了巨大的财产损失；如果局势进一步紧张恶化，不仅将严重伤害中国人民的感情，也将影响中越两国企业的信心，势必会损害中越贸易的持续健康发展。

据中国海关统计，2013年中越双边贸易额达654.8亿美元，同比增长30%。中国已经连续多年成为越南第一大贸易伙伴。

不过，在中国人民大学博士生导师张燕生看来，该事件并不会对中国下一步对外贸易和投资产生重大影响。并认为中国今年贸易形势仍是以转变外贸增长方式为主，而不是追求外贸增长速度的一年。

他在接受路透电话专访时称，中国从2000年提出实施“走出去”战略，至今也不过14-15年时间。在实施“走出去”战略中更强调树立形成全方位开放新格局，而越南只是其中一个点，而且中越目前的局面终究还会回归合作。

根据商务部数据，今年1-4月，中国境内投资者共对全球139个国家和地区的2,352家境外企业进行直接投资，累计实现非金融类对外直接投资256.9亿美元，同比下降12.9%；1-3月降幅则达16.5%，前两个月降幅更高达37.2%。

而2013年全年中国对外非金融类直接投资901.7亿美元，同比增长16.8%；当年中国实际使用外资金额1,175.86亿美元，同比增长5.25%.