台湾数据：4月外销订单年增8.9%，优于预期

路透台北5月20日 - 台湾经济部周二公布，4月外销订单较上年同期增8.9%，优于市场预估的成长5.5%。经济部并预估5月外销订单金额将较4月增加。

经济部新闻稿表示，主要以电子产品年增16.6%居首，由于行动装置需求续增，带动晶圆代工、晶片、动态随机存取记忆体(DRAM)、封测等相关产业供应链之订单强劲增加。

经济部指出，展望未来，为满足新兴市场之需求，部分品牌厂商陆续推出高规低价行动装置，带动电子产品、资讯通信产品相关产业供应链及组装代工订单增加，加以国内业者持续开发先进技术强化竞争力，有助于未来订单稳定成长。