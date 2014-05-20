台湾数据：4月外销订单年增8.9%，优于预期

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透台北5月20日 - 台湾经济部周二公布，4月外销订单较上年同期增8.9%，优于市场预估的成长5.5%。经济部并预估5月外销订单金额将较4月增加。
经济部新闻稿表示，主要以电子产品年增16.6%居首，由于行动装置需求续增，带动晶圆代工、晶片、动态随机存取记忆体(DRAM)、封测等相关产业供应链之订单强劲增加。
经济部指出，展望未来，为满足新兴市场之需求，部分品牌厂商陆续推出高规低价行动装置，带动电子产品、资讯通信产品相关产业供应链及组装代工订单增加，加以国内业者持续开发先进技术强化竞争力，有助于未来订单稳定成长。
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):
2014年4月 2014年3月
外销订单 +8.9 +5.9
路透调查 +5.5
订单区域
中国大陆(含港) +3.9 +3.1
美国 +5.7 +1.0
欧洲 +6.9 +8.9
日本 +30.0 +17.9 （完）
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台湾经济数据新闻请点击 (记者 林妙容; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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