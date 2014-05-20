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货币新闻 | 2014年 5月 20日 星期二 16:08 BJT

台湾数据：4月外销订单年增8.9%，优于预期

路透台北5月20日 - 台湾经济部周二公布，4月外销订单较上年同期增8.9%，优于市场预估的成长5.5%。经济部并预估5月外销订单金额将较4月增加。

经济部新闻稿表示，主要以电子产品年增16.6%居首，由于行动装置需求续增，带动晶圆代工、晶片、动态随机存取记忆体(DRAM)、封测等相关产业供应链之订单强劲增加。

经济部指出，展望未来，为满足新兴市场之需求，部分品牌厂商陆续推出高规低价行动装置，带动电子产品、资讯通信产品相关产业供应链及组装代工订单增加，加以国内业者持续开发先进技术强化竞争力，有助于未来订单稳定成长。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2014年4月 2014年3月

外销订单 +8.9 +5.9

路透调查 +5.5

订单区域

中国大陆(含港) +3.9 +3.1

美国 +5.7 +1.0

欧洲 +6.9 +8.9

日本 +30.0 +17.9 （完）

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台湾经济数据新闻请点击 (记者 林妙容; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯)
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