《分析师观点2》台湾4月外销订单年增率优于预期，第二季可望优于上季

路透台北5月20日 - 台湾经济部周二公布，4月外销订单较上年同期增8.9%，优于市场预估的成长5.5%。经济部并预估5月外销订单金额将较4月增加。

针对越南反华暴动对越南台商的影响，经济部表示，以电话调查28家越南营收占比较大的厂商结果显示，得知对5月接单影响不大，因厂商可将订单转往其他地区工厂生产，但对越南工厂的营收与生产影响较大。

经济部新闻稿表示，主要以电子产品年增16.6%居首，由于行动装置需求续增，带动晶圆代工、晶片、动态随机存取记忆体(DRAM)、封测等相关产业供应链之订单强劲增加。

经济部指出，展望未来，为满足新兴市场之需求，部分品牌厂商陆续推出高规低价行动装置，带动电子产品、资讯通信产品相关产业供应链及组装代工订单增加，加以国内业者持续开发先进技术强化竞争力，有助于未来订单稳定成长。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2014年4月 2014年3月

外销订单 +8.9 +5.9

路透调查 +5.5

订单区域

中国大陆(含港) +3.9 +3.1

美国 +5.7 +1.0

欧洲 +6.9 +8.9

日本 +30.0 +17.9

**市场评论**

--永丰金控分析师 石孝棨：

数字比我们预期的高，主要因为电子产品带动。且美国、欧洲复苏态势稳健，带动传统产业订单也增加，像是基本金属、化学的表现都不错。预计今年之内，在电子产品订单带动下，外销订单的表现都会不错。唯一要担忧的是日本消费税增加，可能会拖累表现。

--国泰金控经研处分析师 陈钦奇：

4月外销订单年增率不仅优于市场预期，亦优于国泰金控乐观预期的年增6.22%，随着欧美就业情况及经济复苏持续改善，成为台湾外销订单最大的推动力量，且对于4月来自日本外销订单年增30%感到意外，只要美国量化宽松(QE)缓步退场基调维持不变及欧元区没有产生通缩情况，料第二季外销订单年增率将会比上季好，第二季全季外销订单年增率应该有5%的水准。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布，台币兑美元 收低1.7分，报30.202。

--台股加权股价指数 收低0.14%至8,887.79点。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为 http:/www.moea.gov.tw

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**相关背景**

--主计总处2月将台湾2014年经济成长率预估上修为2.82%，2014年出口年增率亦上修至3.33%，进口年增率估为3.95%，2014年的通膨率预估则下修至1.07%。