《分析师观点2》台湾4月外销订单年增率优于预期，第二季可望优于上季

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透台北5月20日 - 台湾经济部周二公布，4月外销订单较上年同期增8.9%，优于市场预估的成长5.5%。经济部并预估5月外销订单金额将较4月增加。
针对越南反华暴动对越南台商的影响，经济部表示，以电话调查28家越南营收占比较大的厂商结果显示，得知对5月接单影响不大，因厂商可将订单转往其他地区工厂生产，但对越南工厂的营收与生产影响较大。
经济部新闻稿表示，主要以电子产品年增16.6%居首，由于行动装置需求续增，带动晶圆代工、晶片、动态随机存取记忆体(DRAM)、封测等相关产业供应链之订单强劲增加。
经济部指出，展望未来，为满足新兴市场之需求，部分品牌厂商陆续推出高规低价行动装置，带动电子产品、资讯通信产品相关产业供应链及组装代工订单增加，加以国内业者持续开发先进技术强化竞争力，有助于未来订单稳定成长。
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):
2014年4月 2014年3月
外销订单 +8.9 +5.9
路透调查 +5.5
订单区域
中国大陆(含港) +3.9 +3.1
美国 +5.7 +1.0
欧洲 +6.9 +8.9
日本 +30.0 +17.9
**市场评论**
--永丰金控分析师 石孝棨：
数字比我们预期的高，主要因为电子产品带动。且美国、欧洲复苏态势稳健，带动传统产业订单也增加，像是基本金属、化学的表现都不错。预计今年之内，在电子产品订单带动下，外销订单的表现都会不错。唯一要担忧的是日本消费税增加，可能会拖累表现。
--国泰金控经研处分析师 陈钦奇：
4月外销订单年增率不仅优于市场预期，亦优于国泰金控乐观预期的年增6.22%，随着欧美就业情况及经济复苏持续改善，成为台湾外销订单最大的推动力量，且对于4月来自日本外销订单年增30%感到意外，只要美国量化宽松(QE)缓步退场基调维持不变及欧元区没有产生通缩情况，料第二季外销订单年增率将会比上季好，第二季全季外销订单年增率应该有5%的水准。
**市场反应**
--此数据在台湾汇市临收盘前公布，台币兑美元 收低1.7分，报30.202。
--台股加权股价指数 收低0.14%至8,887.79点。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为 http:/www.moea.gov.tw
--参看台湾外销订单相关新闻，请点选
**相关背景**
--主计总处2月将台湾2014年经济成长率预估上修为2.82%，2014年出口年增率亦上修至3.33%，进口年增率估为3.95%，2014年的通膨率预估则下修至1.07%。
--台湾外销订单数据的表现通常优于实质出口及工业生产数据，因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家，以降低成本。(完) (集体采写 台北记者组; 审校 杨淑祯)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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