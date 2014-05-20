《中国企业债发行日程表》--5月20日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *醴陵国资投资 7 7 5/21簿记建档 上限9.00% AA 5/22-5/23 一创摩根证券 经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= *当阳鑫源投资 12 7 5/22簿记建档 上限8.50% AA- 5/23-5/27 东方花旗证券 开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= *昆山交通发展 18 7 5/21簿记建档 上限7.80% AA 5/22-5/26 广州证券 控股公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= *江西萍乡昌盛 5 7 5/21簿记建档 上限8.50% AA- 5/22-5/26 中信建投证券 城投 (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 宜春市城市建设 16 7 5/14簿记建档 7.09% AA 5/15-5/21 国盛证券 投资开发总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 鄂州市城市 8 7 5/14簿记建档 7.76% AA 5/15-5/21 长江证券 建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 泰兴市中兴 15 7 5/15簿记建档 7.60% AA 5/16-5/21 宏源证券 国资经营投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 余姚市城市 15 7 5/16簿记建档 7.09% AA 5/19-5/21 国泰君安证券 建设投资发展 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 威海市新区国 8 7 5/16簿记建档 6.87% AA 5/19-5/21 中信建投证券 有资产经营管理 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 仁怀市城市开发 14 7 5/15簿记建档 8.09% AA- 5/16-5/22 江海证券 建设投资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有国有土地使用权提供抵押担保) ========================================================================================= 巴音郭楞蒙古 12 6 5/19簿记建档 *6.99% AA 5/20-5/22 信达证券 自治州库尔勒城市建设 (第3-6年末每年偿还25%本金/以土地使用权作为抵押资产进行抵押担保) ========================================================================================= 重庆茶园工业 15 7 5/19簿记建档 *7.70% AA 5/20-5/23 日信证券 园区建设开发 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 新疆五家渠 12 7 5/20簿记建档 上限7.90% AA 5/21-5/23 国海证券 蔡家湖国资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 信达证券 ========================================================================================= 上海永业企业 5 6 5/20簿记建档 *6.84% AA 5/21-5/27 国泰君安证券 集团 (第3-6年末每年偿还25%本金/发行人以旗下子公司房地产权担保) ========================================================================================= 深业集团 24 7 5/20簿记建档 上限6.20% AAA 5/21-5/27 国信证券 (第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 合肥高新建设 10 7 5/20簿记建档 利差上限3.22% AA 5/21-5/27 中航证券 投资集团 (浮息，第3-7年末每年偿还20%本金) 5 10 5/20簿记建档 利率上限8.32% (固息，第3-6年末每年偿还10%本金，第7-10年末每年偿还15%本金) ========================================================================================= 盘锦辽滨鑫诚 13 7 5/19簿记建档 8.10% AA 5/21-5/27 太平洋证券 开发建设 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 边竞； 审校 康熙泽/吴芳)