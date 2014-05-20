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亚洲 | 2014年 5月 20日 星期二 17:54 BJT

《中国企业债发行日程表》--5月20日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )    

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日      年利率    主体评级   发行时间   主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)  
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*醴陵国资投资    7       7    5/21簿记建档   上限9.00%     AA     5/22-5/23 一创摩根证券
经营公司      (第3-7年末每年偿还20%本金)          
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*当阳鑫源投资   12       7    5/22簿记建档   上限8.50%     AA-    5/23-5/27 东方花旗证券
开发公司      (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有国有土地使用权抵押担保)          
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*昆山交通发展   18       7    5/21簿记建档   上限7.80%     AA     5/22-5/26   广州证券
控股公司      (第3-7年末每年偿还20%本金)          
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*江西萍乡昌盛    5       7    5/21簿记建档   上限8.50%     AA-    5/22-5/26 中信建投证券
城投          (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有国有土地使用权抵押担保)          
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宜春市城市建设  16       7    5/14簿记建档     7.09%       AA     5/15-5/21   国盛证券
投资开发总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金)               
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鄂州市城市       8       7    5/14簿记建档     7.76%       AA     5/15-5/21   长江证券
建设投资      (第3-7年末每年偿还20%本金)                          
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泰兴市中兴      15       7    5/15簿记建档     7.60%       AA     5/16-5/21   宏源证券
国资经营投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 
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余姚市城市     15       7     5/16簿记建档     7.09%       AA     5/19-5/21 国泰君安证券
建设投资发展    (第3-7年末每年偿还20%本金)
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威海市新区国    8        7    5/16簿记建档     6.87%       AA     5/19-5/21 中信建投证券
有资产经营管理  (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保)       
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仁怀市城市开发  14       7    5/15簿记建档     8.09%       AA-    5/16-5/22   江海证券
建设投资经营     (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有国有土地使用权提供抵押担保)          
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巴音郭楞蒙古    12       6    5/19簿记建档    *6.99%       AA     5/20-5/22   信达证券
自治州库尔勒城市建设  (第3-6年末每年偿还25%本金/以土地使用权作为抵押资产进行抵押担保)           
   
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重庆茶园工业   15        7    5/19簿记建档    *7.70%       AA     5/20-5/23   日信证券
园区建设开发   (第3-7年末每年偿还20%本金) 
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新疆五家渠     12        7    5/20簿记建档   上限7.90%     AA     5/21-5/23   国海证券
蔡家湖国资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金)                                     信达证券
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上海永业企业    5        6    5/20簿记建档    *6.84%       AA     5/21-5/27 国泰君安证券
集团          (第3-6年末每年偿还25%本金/发行人以旗下子公司房地产权担保)                         
            
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深业集团       24        7    5/20簿记建档   上限6.20%     AAA    5/21-5/27   国信证券
              (第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权)                             
        
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合肥高新建设   10        7    5/20簿记建档 利差上限3.22%   AA     5/21-5/27   中航证券 
投资集团       (浮息，第3-7年末每年偿还20%本金)  
                5       10    5/20簿记建档 利率上限8.32%
               (固息，第3-6年末每年偿还10%本金，第7-10年末每年偿还15%本金)  
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盘锦辽滨鑫诚   13        7    5/19簿记建档     8.10%       AA     5/21-5/27  太平洋证券
开发建设       (第3-7年末每年偿还20%本金)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
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暂无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:

发债主体     拟发规模    期限   簿记建档日    年利率     主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完) 

 (整理 边竞； 审校 康熙泽/吴芳)
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