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市场报道 | 2014年 5月 20日 星期二 13:47 BJT

欧洲个股：瑞士监管当局称瑞信管理层对不当行为并不知情

路透苏黎世5月20日 - 据周二发布的报告，瑞士金融监管机构FINMA实际上认为，瑞士信贷银行 承认犯下帮助美国客户逃税的罪行并因此被罚款25亿美元，该行管理层没有责任。

FINMA称，瑞信未能充分监督和管控其私人银行业者与美国客户有关的业务，违反了瑞士监管法规。

“不过，FINMA并未发现瑞信高层管理人员知悉具体不当行为的迹象，”FINMA在一份执行报告中称。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
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