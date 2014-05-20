中俄贸易：预计2015年双边贸易额将达1,000亿美元--中国国家主席

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透上海5月20日 - 中国国家主席习近平周二表示，预计中国与俄罗斯间的贸易额在2015年将达到1,000亿美元。
习近平是在与俄罗斯总统普京进行会谈后作出上述表示的。
俄罗斯为中国第11大贸易伙伴，2013年中俄贸易额达888亿美元。
俄罗斯总统普京于周二开始对中国展开为期两天的访问，他希望在此期间签署一份数十亿美元的天然气供应协议，从而为这项开局不利且随后10多年都未能谈拢的协议画上一个句号。这份协议被认为对中俄双方都至关重要。 (完)
(编译 边竞; 审校 张喜良)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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