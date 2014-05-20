投行观点：中国券商资本中介业务短期值得看好，融资需求迫切--瑞银

路透上海5月20日 - 中国券商创新大会上周五召开，给市场带来众多创新业务期待。瑞银证券最新报告预期，短期内包括融资融券、股票质押等资本中介业务仍将是券商主要增长亮点，进而令拓宽融资渠道成为证券行业较迫切的需求。

瑞银非银行金融分析师潘洪文指出，在证监会公布进一步推进券商创新发展的意见以及创新大会各方研讨后，预计后续将有更多促进券商发展、推动券商竞争力提升的政策和举措出台，例如更多金融衍生品的试点，包括股指期权、个股期权、股指期货等等。

比较值得期待的创新举措还包括：新三板做市商制度和细则将出台，从而促进场外市场业务的活跃；房地产投资基金(REITs)更多试点；私募产品创设及券商柜台业务拓展，支持设立夹层基金、并购基金、产业基金等。

报告指出，资本中介业务短期将是证券行业创新的主要业绩来源。4月末，沪深两市两融余额较上年末增长14%，股权质押业务规模增长逾七成，同时券商融资成本快速下降，利差扩大，资本中介业务贡献的提升有望成为推动券商今年业绩高增长的重要动力。

在融资类业务方面，报告预期将会有一些创新措施值得期待，包括未来可能扩大融资融券与转融通业务的资金和证券来源、开展约定购回、股票（权）质押回购等融资担保型业务创新，扩展约定购回、股票质押回购出资方范围等。

报告称，展望未来1-3年，资本中介业务的资本消耗较大，拓宽融资渠道、不断加杠杆仍将是证券行业较为迫切的需求。国内券商将会有新的融资渠道和新的融资工具，例如开展收益凭证试点；同时束缚券商融资的一些规定亦可能修改，例如净资本管理办法将进一步松绑，净资本／净资产的比例约束有望突破。