国际油市：布兰特原油守在109美元上方；美国库存料增加

0546 GMT，布兰特原油 上涨0.12美元，报每桶109.49美元。上日结算价跌0.38美元。

美国原油6月合约 上涨0.12美元，报102.73美元。上日升0.59美元。该合约将于周二到期。

美国原油7月合约 上涨0.20美元，报102.31美元。

法国石油公司道达尔(Total) 周一表示，出于安全考量，公司已将在利比亚首都的黎波里的业务减至最低。与此同时，利比亚周末发生冲突后，阿尔及利亚国有能源企业Sonatrach正将工作人员从利比亚撤出。

“对于利比亚要恢复骚乱前的石油产量水准，这些都不是好兆头。我们认为，利比亚的问题将像幽灵一样，至少2014年年底前都将继续威胁着油市。”巴克莱分析师在一篇报告中称。

路透初步调查显示，美国5月16日止当周的商业原油库存料将再增100万桶，至纪录新高。美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)分别将在周二及周三公布各自的周度库存报告。(完)

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