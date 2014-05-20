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亚洲 | 2014年 5月 20日 星期二 14:15 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：澳元兑美元和日圆下跌；泰国发布戒严令

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* 澳元兑美元跌0.42%，澳元兑日圆跌0.39%，新西兰元兑美元跌0.16%，欧元兑日圆升0.42%

* 泰国股市下挫0.84%，日经指数上涨0.63%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.26%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.5463%

* 泰国军方发布戒严令以恢复秩序，强调并非政变

* 路透调查：更多日本企业认为年底前将摆脱消费税上调的影响

* 欧洲市场开盘技术图：r.reuters.com/dec27t (完)

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