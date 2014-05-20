《汇市简讯》欧洲开盘：澳元兑美元和日圆下跌；泰国发布戒严令

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
0559GMT
* 澳元兑美元跌0.42%，澳元兑日圆跌0.39%，新西兰元兑美元跌0.16%，欧元兑日圆升0.42%
* 泰国股市下挫0.84%，日经指数上涨0.63%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.26%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.5463%
* 泰国军方发布戒严令以恢复秩序，强调并非政变
* 路透调查：更多日本企业认为年底前将摆脱消费税上调的影响
* 欧洲市场开盘技术图：r.reuters.com/dec27t (完)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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