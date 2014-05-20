中国外汇：外管局完善跨境担保外汇管理规定，基本实现跨境担保基本可兑换

路透北京5月20日 - 中国外管局网站周一晚间发布通知，对跨境担保外汇管理规定做出完善，在简政放权、全面规范跨境担保外汇管理、统一中外资企业待遇、跨境担保基本可兑换等方面均有进展。

规定取消或大幅度简化与跨境担保相关的行政审批，并将符合法律的形式要求、以付款为担保履约方式、对国际收支可能产生重要影响的所有类型跨境担保纳入政策调整范围。

规定并实现了跨境担保的基本可兑换。在内保外贷领域取消担保事前审批、担保履约核准和大部分资格条件限制，在外保内贷领域，在符合相关限制性条件的情况下，允许中、外资企业自行签约，允许在净资产的一倍内办理担保履约。

“总体来看，这次规定实现了跨境担保外汇管理政策的统一，中外资企业待遇的统一，跨境担保实现基本可兑换，可以看作资本项目可兑换的进一步改革。”一中资大行人士评论说。

对于此次规定与以往政策的差异，该人士归纳，最明显的区别在于原先是对外担保外汇管理规定，现在是跨境担保，涵盖了全部跨境担保业务，进一步明确了外保内贷的业务资格、集中登记原则、债权人自行担保履约、履约后债务人外债登记等管理原则。

他并认为，以前融资性对外担保实行余额管理或者逐笔核准的管理方式，现在内保外贷也不存在余额指标核定，而且事前审批都取消了；基本取消对于担保人、被担保人资产负债比例、关联要求等资格条件限制。

此外，以前文件规定非银行金融机构和企业发生对外担保履约，须向所在地外汇局逐笔申请核准，现在履约核准取消，担保人可以自行办理，担保履约形成对外债权，要求按规定办理外债登记。