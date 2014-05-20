中俄贸易：中俄双方提出互免天然气相关税费--Rosneft执行长

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透上海5月20日 - 俄罗斯最大油企Rosneft 周二表示，俄罗斯已提出为输往中国的天然气供应取消开采税，而中国也准备取消对俄罗斯天然气的进口税。
“我们正在讨论将供往中国的天然气矿藏来源。这是一个非常明智和有价值的建议，可以成为双方折衷的基础，”该公司执行长谢琴(Igor Sechin)向记者表示。(完) (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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