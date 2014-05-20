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亚洲 | 2014年 5月 20日 星期二 14:16 BJT

日本股市：日经指数因日圆略跌而收高，雅虎日本股价大涨

路透东京5月20日 - 日本股市日经指数周二上涨，中止四日连跌，受到日圆小幅下滑的支撑，同时，雅虎日本 股价大涨，此前该公司放弃从软银 收购移动网络运营商eAccess Ltd的计划。

日经指数 上涨0.5%，至14,075.25点。

东证股价指数 上涨0.3%至1,153.38点，JPX日经400指数 上涨0.3%至10,522.16点。(完)
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