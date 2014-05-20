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亚洲 | 2014年 5月 20日 星期二 14:20 BJT

韩国汇市：韩元小幅收跌，当局疑似买入美元进行干预

路透首尔5月20日 - 韩国韩元 周二微跌，结束三日连涨，交易商称韩国当局为限制韩元强势而买入美元进行干预。

韩元/美元 在下午盘交易中，五分钟内跌去0.5%。交易商怀疑是当局购入美元所致。

韩元/美元国内盘收在1,025.3，较周一收盘价1,022.0下跌0.3%，今日盘中一度最低触及1,027.9。(完)

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