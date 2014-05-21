新债招标：中国10年续发国债收益率4.1348%，略低于预期--业内人士

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透上海5月21日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币10年期续发国债，中标收益率为4.1348%，略低于此前4.17%的市场预测均值。
业内人士并透露，该期债边际中标收益率为4.1795%，投标倍数为1.82倍。
本次新债为今年第五期10年品种 的第二次续发。采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该期债招标结束至5月26日进行分销；5月28日起与原发行部分合并上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%；续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。从2014年3月20日开始计息，票面利率4.42%。
财政部分别于3月19日和4月16日首次招标和第一次续发第五期国债，发行量分别为280亿元和289.7亿元。 (完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
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