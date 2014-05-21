新债招标：中国10年续发国债收益率4.1348%，略低于预期--业内人士

路透上海5月21日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币10年期续发国债，中标收益率为4.1348%，略低于此前4.17%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标收益率为4.1795%，投标倍数为1.82倍。

本次新债为今年第五期10年品种 的第二次续发。采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

该期债招标结束至5月26日进行分销；5月28日起与原发行部分合并上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%；续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。从2014年3月20日开始计息，票面利率4.42%。