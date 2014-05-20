澳洲股市：扳回稍早跌幅收高，因银行股回升

路透悉尼5月20日 - 澳洲股市周二上涨0.2%，因银行股扳回稍早跌幅收高，且澳元走弱扶助部分海外获利庞大的企业个股。但铁矿石价格跌势打压矿业股。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收高11.4点至5,420.4点。周一收低1.3%创4月中以来单日最大百分比跌幅。

Genworth Mortgage Insurance Australia 首日交易表现优异，跳升13.21%，该股为澳洲今年来最大规模的首次公开发行(IPO)案。(完)