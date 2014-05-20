澳洲股市：扳回稍早跌幅收高，因银行股回升

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透悉尼5月20日 - 澳洲股市周二上涨0.2%，因银行股扳回稍早跌幅收高，且澳元走弱扶助部分海外获利庞大的企业个股。但铁矿石价格跌势打压矿业股。
澳股指标S&P/ASX 200指数 收高11.4点至5,420.4点。周一收低1.3%创4月中以来单日最大百分比跌幅。
Genworth Mortgage Insurance Australia 首日交易表现优异，跳升13.21%，该股为澳洲今年来最大规模的首次公开发行(IPO)案。(完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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