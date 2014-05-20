中国货币市场：民生银行今年同业存单发行额度500亿元

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透北京5月20日 - 中国民生银行 周二公告称，今年同业存单(NCD)发行额度为500亿元人民币。至此，已披露发行年度计划的16家银行2014年存单发行总规模达10,800亿元。
上周，随着上海银行和江苏银行分别公布今年NCD发行计划，意味NCD发行主体进一步扩容，添上城商行的名字。
截至今日，根据公开发行情况统计，兴业银行 目前发行期数最多，为11期；浦发银行 、中信银行 、招商银行 和农行 等发行期数略少。
大公国际资信评估有限公司对民生银行的主体评级为AAA。发行方式包括公开发行和定向发行，其中前者具体有招标和报价两种方式。
以下为各家银行今年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：
发行主体 发行计划额度
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工商银行 1,000
中国银行 1,000
建设银行 1,000
交通银行 800
招商银行 800
中信银行 1,000
兴业银行 1,000
农业银行 500
浦发银行 1,000
国开行 500
浙商银行 100
平安银行 700
上海银行 300
江苏银行 100
北京银行 500
民生银行 500
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合计 10,800
民生银行去年实现净利润422.78亿元，同比增12.55%；年末不良贷款率0.85%。
中国央行2013年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期金额不得低于5,000万元。上述机构应于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完)
参看细节，请点选中国货币网 here (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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