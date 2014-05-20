中国股市：沪综指缩量收升，证监会定调IPO节奏仍难修复市场信心

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透北京5月19日 - 中国股市沪综指周二缩量小幅收升。证监会表态未来新股发行节奏，但大盘仍高开低走缩减大部分升幅，市场信心仍显不足。分析师指出，今日市场对IPO消息反应平淡，从今年历次股指跌破2,000点之后出现的反弹情况看，其力度均有所减弱。
沪综指 收报2,008.119点，涨2.936点或0.15%，上证A股今日成交额495亿元人民币，创4个月低点，此前最低为1月20日的482亿元，上日为529亿元。
“IPO（发行节奏）比预期要好一些，但实际上还是要发，只不过是负面的因素减轻了一些，但还是负面的因素。”信达证券策略分析师王小军认为。
证监会网站周一晚刊登新闻稿称，为稳定市场预期，从6月到年底，计划发行上市新股100家左右，并按月大体均衡发行上市。
上证金融地产行业指数 收涨0.27%；金地集团 收升3.74%至8.05元。
沪深300指数 收报2,115.767点，涨0.03%；沪深300指数期货主力6月合约 尾盘报2,099.0点，跌0.17%，成交528,618手。（完）
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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