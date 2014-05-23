《台湾金融市场一周展望》缴税及端午节气变盘魔咒恐阻碍股汇续探高

* 量能未续放大料台股高档震荡

* 汇市月底出口商抛汇力道增温

* 货市因应月底及缴税双重紧缩效应

* 台债视美债波动，转入区间震荡机会大

记者 詹静宜

路透台北5月23日 - 本周美股强弹让台湾股市突破盘整格局，直捣攻克9,000点大关，亦提振台币实质交投信心而探向区间高位；不过下周正逢月底迈入报税倒数计时及端午节长假将至等双重变数，市场关注报税资金紧缩因子及端午节气变盘说是否干扰股汇齐探高位？

群益投信统计资料显示，2005年以来端午节前、后一周台股平均都是正报酬分别为1.8%与1.16%，但端午节后一个月的确有变盘的趋势，虽然指数负报酬机率高，不过跌幅并不大。

富兰克林华美投信基金经理人周书玄认为，观察过去15年来端午节前后的台股表现，统计上确实有端午节前上涨机率高于端午节后，且过节后呈现递减状况，但进一步分析多空因素，此时通常也是报税季节，资金动能原本就较为缺乏，不见得是节气因素。

〞过去很爱讲端午节前节气变盘，那是短暂现象，下周拉高突破前高若量能没出来，端午节后就可能拉回。〞富邦投顾总经理萧乾祥也说。

他同时指出，目前台股量能略显不足，不要过度期待台股指数即将喷出，预期下周台股交投区间仍在8,900-9,022点的区间，盘面主流依旧聚焦电子类股，包括网通股、IC设计股等。

不过，统一投信基金经理人林世彬认为，台股只要季线趋势向上，筹码压力不大，维持箱型向上整理格局，在除权息及大股东缴税等干扰因素过后，加上电子业旺季即将来临，预估在第二季底至第三季初，加权指数就有机会挑战9,200-9,300点。

美国苹果< >六月初举行的开发商大会，新产品动向将成市场焦点。富兰克林华美基金经理人郭修伸表示，由于今年不少组装、软板大厂打入苹果供应链，加上智慧型手机、行动装置设备等云端应用商机与需求量增，带动光纤、电子零组件等产业营运成长，预估六月时上游供应链股价就会开始表现，下游组装厂则在八至九月开始反应出货增加，苹概股将是第三季台股布局重点。

台湾股市 周五收扬0.43%报9,008.22点，周线收高1.34%，创近三年高位，前高在2011年6月7日收报9,057.1点；但盘中高位只来到一个月高点，未能越过4月23日的高位9,022.28点。

**月底持续消化出口商抛汇卖压**

本周台币实质交投受惠于中国PMI数据意外优于预期及台股表现强劲，增强市场交投信心，加以月底将近持续消化出口商抛汇卖需，令短线台币实质交投区间偏升探向30.100的区间高位。

展望下周，交易员认为，下周为月底最后一周，且5月底适逢企业缴交营利事业所得税的高峰，预估月底出口商抛汇力道将较本周强劲，有利于台币实质交投缓步走扬，不过央行近日较为积极进场调节阻升，实质交投要升破30.100的困难度颇高。

〞本周还没完全消化掉出口商抛汇卖需，下周还将持续消化。〞一本地银行汇银人士说。

汇银人士指出，近期包括国际美元在内的主要货币皆欠缺明确方向，仅随当周经济数据好坏而微幅上下波动，令台币主交投暂缺指引。而下周美国经济数据皆非攸关美国量化宽松(QE)退场的主要经济指标，料台币主交投区间盘整的机会较高，仅是消化出口商抛汇卖需而显得区间偏升。

此外，台湾央行向来紧盯的韩元 周线下滑0.1%。 交易员表示，反应中国PMI数据创五个月高位及月底出口商抛汇卖需增强，台币及韩元皆随亚币区间偏升，但因韩国央行近期积极干预汇市，力阻韩元趋升，本周仍收跌，后续仍须留意韩元走势。

市场普遍预估下周台币实质交投波动区间暂看在30.000-30.200。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，5月PMI初值数据升至49.7，创五个月最高位，且是连续第二个月上升。上月终值为48.1。

**货市审慎因应税款缴库紧缩效应**

台湾货币市场本周来因大型行库资金供应略有减少，而致跨月拆措利率走高3-4个基点。不过周五在大型行库回复供应资金后，情势已有回稳。

展望下周，因多重变数令资金供应情势较难预估，市场交易人士一般预期跨月拆月拆借利率仍有机会进一步走高，但升幅不会太大，或在1-2个基点之间，使得跨月拆款利率高位有机会来到0.47%，在特殊调度下或有机会触及0.48%。

交易人士指出，今年度企业上缴营业所得税的最后一日落在提存期底--6月3日，虽然多数企业可能在最后一天才缴税，但也不排除部分企业希望赶在端午连假前上缴税款，造成市场资金流动加剧，最后进入国库。

此外，下周多达近600亿台币的公债及公司债交割，亦有机会让市场资金水位进一步下降。加上央行存单在提存期底当日的落点逾9,000亿台币，亦不排除为分散落点提前在下周多发行存单，成为市场的另一紧缩因素。

〞银行间的资金流动会很快速，调度会有时间差...有时候会一下子轧不过来。〞一大型银行交易员说。

不过市场交易人士也指出，多数银行已提前因应，加上过去央行在市况变动较大之际，将灵活调整存单发行以为因应，市场虽保持谨慎，但不致于太过担忧。

根据金管会证期局公布的资料，台湾上市柜公司去年财报累计税前净利逾1.88兆台币，较前年增加约6,020亿，成长幅度达46.93%。去年营所税上缴规模约1,500-1,800亿台币，财政部官员称无法预先估计今年的上缴规模。

**债市测试殖利率逢高买盘**

受惠美债走多，台债殖利率日前急跌向下，但近周末跟着美债殖利率出现一波反弹。交易商认为，今年以来公债初级市场标售的情况一直不差，可见终端的买盘需求仍在，这将形成殖利率走高时的保护伞。

一位证券商交易员认为，10年期公债殖利率本周见到1.4630%的低位之后，随着美债向上，后续买盘观望，他们认为在1.50-1.532%之间将测试较长的买盘意愿。

1.532%为103/6期指标公债增额发行时的标售利率。但也有交易商认为，103/6期公债在月线1.51%附近即应有买盘浮现。

五年券103/4期方面，交易员称，1.0%的心理关卡日前反覆测试都无法跌破，短线恐难有新进展。由于美联储下一步的动作可能将进行升息循环，只是时间点落在明年第二至三季之后，将令短券的买盘停顿。他们认为，未来五年期公债走势将密切跟随10年公债的行情而波动。

至于下周二(27日)103/6期第二次增额发行前交易将首日上场。本次增额发行公债将在6月13日标售，金额预定400亿台币。

交易商认为，本期公债将较103/6期公债的交易行情向上加0.3-0.4基点，基本上波动将随103/6期而定。

他们认为，指标10年公债103/6期 殖利率下周波动区间料在1.46-1.51%；103/4期公债 殖利率区间料在1.00-1.04%。