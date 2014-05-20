泰国金融市场：军方戒严令打压泰铢及股市，但目前跌幅有限

花旗集团研究报告称：“我们预期利率将仍维持在低位，尤其是随着经常帐表现越来越强，为泰铢阻绝了外部压力。”

泰国经济第一季较前季萎缩2.1%，因政治动荡及出口持续疲弱抑制了国内经济活动。泰国是东南亚第二大经济体。

评级机构惠誉称，戒严法本身并不会对泰国评级造成负面影响，而且对泰国经济可能是正面的。

“这甚至可能帮助泰国打破过去六个月来的政治僵局，因为在野及执政双方对新选举的安排一直没有共识，”惠誉的亚太地区主权评级主管Andrew Colquhoun说。