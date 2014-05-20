泰国金融市场：军方戒严令打压泰铢及股市，但目前跌幅有限

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
花旗集团研究报告称：“我们预期利率将仍维持在低位，尤其是随着经常帐表现越来越强，为泰铢阻绝了外部压力。”
泰国经济第一季较前季萎缩2.1%，因政治动荡及出口持续疲弱抑制了国内经济活动。泰国是东南亚第二大经济体。
评级机构惠誉称，戒严法本身并不会对泰国评级造成负面影响，而且对泰国经济可能是正面的。
“这甚至可能帮助泰国打破过去六个月来的政治僵局，因为在野及执政双方对新选举的安排一直没有共识，”惠誉的亚太地区主权评级主管Andrew Colquhoun说。
“评级的主要关键因素是泰国能否避免更多严重且流血的政治失序，以及泰国能否恢复到一个运作完整的政府，有政策制定能力并为10月开始的新财年通过预算。”他说。(完) (编译 朱晓军/杜明霞/李婷仪 审校 石冠兰/王洋/张若琪)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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