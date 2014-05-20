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市场报道 | 2014年 5月 20日 星期二 14:57 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元可能守在1.3700-10区间

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* 由于没有重要数据公布，欧元兑美元可能将继续区间波动

* 德国4月生产者物价指数(PPI)较前月下滑，略为有利于偏空的市场

* 自昨日高位1.3734回落，因投资者少量削减技术性多仓

* 1.3700-10处大规模期权到期(8.2亿美元)，可能将使现汇今日守在此区域

* 按照近期趋势，周三的欧元区经常帐收支、直接投资/证券投资净流动和消费者信心数据可能将为欧元提供支撑。(完)

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