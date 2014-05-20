《汇市简讯》欧元兑美元可能守在1.3700-10区间

* 德国4月生产者物价指数(PPI)较前月下滑，略为有利于偏空的市场

* 自昨日高位1.3734回落，因投资者少量削减技术性多仓

* 1.3700-10处大规模期权到期(8.2亿美元)，可能将使现汇今日守在此区域