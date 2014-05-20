《汇市简讯》若英国4月CPI升幅高于预期，英镑/美元可能升至1.6845

* 若英国4月CPI同比增幅高于市场预估的1.7%，英镑可能获益

* CPI数据将于0830GMT出炉。3月CPI较上年同期上升1.6%，涨幅创逾四年来最低，英国央行目标为2.0%

* 据传英镑买单位于1.6800。支撑位在1.6784(5月16日低点)

* 1.6845(21日移动均线切入位及周一高点)和1.6875(5月14日高位)为阻力位