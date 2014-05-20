版本:
中国
市场报道 | 2014年 5月 20日 星期二 15:14 BJT

《汇市简讯》若英国4月CPI升幅高于预期，英镑/美元可能升至1.6845

0655GMT

* 若英国4月CPI同比增幅高于市场预估的1.7%，英镑可能获益

* CPI数据将于0830GMT出炉。3月CPI较上年同期上升1.6%，涨幅创逾四年来最低，英国央行目标为2.0%

* 据传英镑买单位于1.6800。支撑位在1.6784(5月16日低点)

* 1.6845(21日移动均线切入位及周一高点)和1.6875(5月14日高位)为阻力位

* 即将卸任的英国央行副总裁宾恩将于1730GMT在伦敦发表讲话

* 阿斯利康拒绝辉瑞的“最终”收购报价 。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼；审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐