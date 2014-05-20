《汇市简讯》若英国4月CPI升幅高于预期，英镑/美元可能升至1.6845

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
0655GMT
* 若英国4月CPI同比增幅高于市场预估的1.7%，英镑可能获益
* CPI数据将于0830GMT出炉。3月CPI较上年同期上升1.6%，涨幅创逾四年来最低，英国央行目标为2.0%
* 据传英镑买单位于1.6800。支撑位在1.6784(5月16日低点)
* 1.6845(21日移动均线切入位及周一高点)和1.6875(5月14日高位)为阻力位
* 即将卸任的英国央行副总裁宾恩将于1730GMT在伦敦发表讲话
* 阿斯利康拒绝辉瑞的“最终”收购报价 。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼；审校 张明钧)
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