全球金市：铂金守住隔夜涨幅，南非罢工已延续至第17周

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
铂金近期价格虽是上涨，但在漫长的罢工期间表现却平平。
“想想看这番罢工拖了多么久的时间，但价格却没有明显涨得更高，”INTL FCStone分析师Edward Meir说。
“我们认为这是因为铂金和钯金需求虽都很稳定，但并不特别大；更重要的是，显然还有多闲置库存可吸纳真正的买需。”
针对Anglo American Platinum 、Impala Platinum 和Lonmin 的罢工纠纷已经闹了四个月，可能导致今年产量损失100万盎司。
金价方面，交易员说虽然最近几天表现持稳，但黄金最近一直交投在狭幅区间，可能很快就要下跌。
实货市场方面，世界黄金协会表示，中国及印度消费大国的第一季黄金需求较上年的纪录水平下滑，但来自黄金投资基金的卖盘下降，使得整体需求保持稳定。
--------------------------0651GMT---------
价格 变动 涨跌%
现货金 1289.55 -2.05 -0.16
现货银 19.27 -0.05 -0.26
现货铂金 1464 0 0
现货钯金 812 -0.5 -0.06
COMEX期金 1289.9 -3.9 -0.3
COMEX期银 19.295 -0.058 -0.3
汇率
欧元/美元 1.3698
美元指数 80.071
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/李婷仪 审校 张涛/杜明霞)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
人民币在岸新闻 CN FRX EMRG ASIA
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)