全球金市：铂金守住隔夜涨幅，南非罢工已延续至第17周

铂金近期价格虽是上涨，但在漫长的罢工期间表现却平平。

“想想看这番罢工拖了多么久的时间，但价格却没有明显涨得更高，”INTL FCStone分析师Edward Meir说。

“我们认为这是因为铂金和钯金需求虽都很稳定，但并不特别大；更重要的是，显然还有多闲置库存可吸纳真正的买需。”

针对Anglo American Platinum 、Impala Platinum 和Lonmin 的罢工纠纷已经闹了四个月，可能导致今年产量损失100万盎司。

金价方面，交易员说虽然最近几天表现持稳，但黄金最近一直交投在狭幅区间，可能很快就要下跌。

实货市场方面，世界黄金协会表示，中国及印度消费大国的第一季黄金需求较上年的纪录水平下滑，但来自黄金投资基金的卖盘下降，使得整体需求保持稳定。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1289.55 -2.05 -0.16

现货银 19.27 -0.05 -0.26

现货铂金 1464 0 0

现货钯金 812 -0.5 -0.06

COMEX期金 1289.9 -3.9 -0.3

COMEX期银 19.295 -0.058 -0.3

汇率

欧元/美元 1.3698

美元指数 80.071

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金