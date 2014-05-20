券商观点：中国地方政府若不采取行动，四年后债务率至警戒线--海通

路透上海5月20日 - 中国大型券商海通证券 最新报告指出，目前中国地方政府的经营性和投资性净现金流为负，且每年需额外举债覆盖利息等支出。地方政府若不出售资产和压缩投资，四年后地方政府债务率将达国际通行的60%警戒线标准。

国家审计署去年底公布全国地方政府性债务审计结果，截止去年6月底，地方政府债务17.9万亿元人民币。2012年底全国政府性债务的总负债率为39.43%，低于60%警戒线。海通证券报告在扣除地方国有企业承担债务后，认为地方政府实际负责债务规模为13.3万亿元。

海通证券研究所策略分析师陈瑞明以2012年数据测算，在不计入筹资性现金流后，地方政府的经营性和投资性现金流为负，流入与支出的差额为1.85万亿元。而13.3万亿的地方政府负责债务中，八成为有息债务，主要由银行贷款、债券、信托三项构成，以2010-2012年中长期贷款平均基准6.46%估算，每年利息支出逾七千亿元。

报告得出结论，地方政府若不出售资产，若不压缩投资，每年需举新债约2.5万亿，增速达19%。今明两年地方政府需新增5.1万亿债务弥补上述现金流缺口，加上这两年到期债务约4.7万亿，这样未来两年，地方政府仍需腾挪9.8万亿资金。“借新还旧”和“举新债”各约占50%。

若地方政府的投资增速继续大于财力增长，他们的净现金流缺口必然放大。假设地方政府目前负债率为近四成，且简单以每年19%的新债规模增长、国内生产总值(GDP)每年7%增速测算，再过四年，地方政府负债率将达到60%的国际警戒线。

报告指出，地方政府需改善投资性净现金流，方法有两个：一是削减投资规模，二是存量土地和国有企业资产的出售。报告测算，若要维持目前近四成的负债率水平，地方投资规模需要削减三成。

报告认为，未来改革方向包括压缩地方政府基建投资及发展民间PPP（公私伙伴关系）模式。这也反映了中国20年来的投融资模式变迁，即由“国企制造+财政拨款”过渡到“政府基建+银行贷款”，未来进一步过渡到“混合制投资+社会资金”。