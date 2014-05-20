版本:
中国
市场报道 | 2014年 5月 20日 星期二 15:24 BJT

全球贵金属：5月19日SPDR黄金持仓与iShares白银持仓双双持平

路透5月20日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量较周五持平，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV SLV 白银持仓量亦不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减% SPDR 25,141,595.9 5月19日 25,141,595.9 5月16日 0.0 0.00% iShares 331,804,055.5 5月19日 331,804,055.5 5月16日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐