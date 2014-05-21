中国货币市场：七天回购开盘报3.30%，上日加权利率3.3678%

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透北京5月21日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周三开盘报在3.30%，上日该期限加权平均利率为3.3678%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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3.30% 3.37% 3.3678%
周二，银行间市场质押式回购总成交金额8,197.82亿元，上日为9,037.13亿元；其中隔夜品种成交5,762.81亿元，上日为7,016.82亿元。(完) (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
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