中港个股：中石化与俄罗斯西布尔签署协议在上海建立丁腈橡胶厂

路透香港5月20日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司 周二称，该公司与俄罗斯石化企业西布尔（SIBUR）在两国领导人的见证下，签署了在上海建立合资公司的协议。

俄罗斯总统普京今天开始对中国展开为期两天的访问。稍早中国国家主席习近平在与普京会谈后表示，预计中国与俄罗斯间的贸易额在2015年将达到1,000亿美元。

中石化随后发表一份声明称，与西布尔签署协议，将在上海以南50公里的上海化工园区建设一个年产量5万吨的丁腈橡胶（NBR）工厂。中国石化将拥有合资公司74.9%的股份，西布尔公司拥有25.1%的股份。

双方还签署了一项在新工厂使用西布林丁腈橡胶生产技术的技术授权合约。西布尔的专家将参与新工厂的建设、生产及商业运行。

中石化与西布尔于2011年在时任总理的普京访华期间，已就在中国和俄罗斯组建两家从事丁腈橡胶生产的合资企业签署框架协议。

中石化表示，去年公司与西布尔在俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克市成立了生产合成橡胶的合资工厂，中石化持有合资工厂25%+1的股份。目前，合资工厂很大一部分产品是通过与中国石化的合作伙伴关系销售到中国市场的。

“相信随着上海新合资企业的成立，中国石化将能更充分地满足市场需求，促进中国经济的发展。”中石化称。

西布尔表示，作为一个快速发展的市场，中国正致力于用国内生产替代进口产品。中国石化在该市场具有明显的资源优势，结合西布尔生产丁腈橡胶的先进技术，双方的长期成功合作将进一步提高该合资公司在中国的竞争力，并进一步扩大西布尔在亚洲市场的影响。

丁腈橡胶（NBR）是一种通过乳聚法得到的丙烯腈和丁二烯共聚物，因拥有高抗腐蚀性而广泛用于各种耐油工业橡胶制品，并用于制造飞机油箱密封件，加油软管，燃料罐，和飞机的窗户密封条等。还可用于食品工业的皮带输送机和在恶劣环境下使用的橡胶纺织面料。

另外，中石化母公司中国石化集团与西布尔周二签署了战略合作协议，双方将探讨扩大贸易业务的潜在可能性，寻求在天然气加工及石化项目方面的合作机会。