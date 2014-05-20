美国个股：沃尔玛拟在华投资5.8亿元升级改造店面，今年新开30家店

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透香港5月20日 - 美国零售商沃尔玛 的中国运营分支周二称，今年拟投资5.8亿元人民币(9,299万美元)用于升级改造在中国的55家门店，以加强店面运营并优化顾客的购物体验。
沃尔玛(中国)亦表示，今年将在中国开设约30家高品质店面并增设物流配送中心，这属于去年10月宣布的三年期增长计划的一部分。
沃尔玛在中国拥有约400家门店，该公司去年10月表示，按照在中国的运营优化计划，2014-16年间沃尔玛将在中国新开最多110家门店，并在未来18个月关闭15-30家。(完)
(编译 艾茂林; 审校 王洋)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
人民币在岸新闻 CN FRX EMRG ASIA
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)