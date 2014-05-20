美国个股：沃尔玛拟在华投资5.8亿元升级改造店面，今年新开30家店

路透香港5月20日 - 美国零售商沃尔玛 的中国运营分支周二称，今年拟投资5.8亿元人民币(9,299万美元)用于升级改造在中国的55家门店，以加强店面运营并优化顾客的购物体验。

沃尔玛(中国)亦表示，今年将在中国开设约30家高品质店面并增设物流配送中心，这属于去年10月宣布的三年期增长计划的一部分。

沃尔玛在中国拥有约400家门店，该公司去年10月表示，按照在中国的运营优化计划，2014-16年间沃尔玛将在中国新开最多110家门店，并在未来18个月关闭15-30家。(完)