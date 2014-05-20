欧元债市：意大利和西班牙公债收益率小跌，但仍守在纪录低点上方

西班牙10年期公债收益率 下跌1个基点至3.01%。意大利10年期公债 跌两个基点，报3.13%。两国10年期公债均比上周触及的历史低位高出约0.25个百分点。

葡萄牙和希腊公债收益率也小幅下跌，交易商称投资人对风险较高资产的接受程度上升，欧洲股市小幅上涨以及隔夜的美国股市强劲表现可以为鉴。

意大利方面，欧盟大选将考验意大利总理伦齐(Matteo Renzi)的政权。2月时伦齐通过党内政变取代前任莱塔，担任总理一职。

选举结果良好将可让伦齐声称其取得选民的委托进行他所提倡、但还为实现的远大改革；但若选举结果欠佳，他恐将面临党内外的攻击。

相比之下，西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)获得大多数人的支持。该国经济复苏也已开始走上正轨。

“如果你认为欧盟大选可能会伴随有风险，那么应该偏向选择西班牙胜过意大利。”意大利裕信银行(UniCredit)利率策略师Luca Cazzulani表示。(完)

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