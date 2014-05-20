欧洲个股：瑞士信贷执行长称仍致力于为公司服务，从未考虑辞职

路透苏黎世5月20日 - 瑞士信贷 执行长Brady Dougan周二表示，仍致力于为公司服务，从未考虑过辞职。

Dougan在与分析师和记者通话时发表上述言论。此前美国政府宣布瑞士信贷已同意支付25亿美元罚金，因该行承认曾帮助美国人逃税。

“未来我会全心致力于为瑞士信贷服务，并专注于推动业务和战略发展，”Dougan称。

Dougan在被问及是否考虑辞职时说：“我的重心一直是工作，解决问题，并推进业务，所以我不会辞职，这从未考虑过。”(完) (编译 王翔琼；审校 张明钧)