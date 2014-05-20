版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 20日 星期二 15:50 BJT

亚洲橡胶：东京期胶小跌，因日圆走强引发止损卖盘

日圆兑美元和欧元守在接近三个半月高点，因对于日本央行推出刺激政策的预期心理消退，且美欧公债收益率下滑。

布兰特原油守稳在每桶109美元上方，OPEC产油国利比亚产量下降，抵销了美国一周原油库存料将升至纪录高位的利空压力。

上海期交所橡胶主力9月合约 上涨215元人民币，收报每吨14,490元。

新加坡商品交易所近月6月合约 最新报每公斤170.0美分，下跌1.7美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/李婷仪 审校 王洋/蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐