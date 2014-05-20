亚洲橡胶：胶价走势料困顿，短期内不会反弹--行业组织

“橡胶的情况不会特别好，”IRSG秘书长说。

“基本面呈现供应过剩...(即便没有)泰国的情况，中国让大家都感到紧张，”Stephen Evans在IRSG主办的一次会议场边对记者说。

泰国农业部长Yukol Limlaemthong此前表示，泰国政府将继续按计划出售20万吨库存橡胶，以避免造成进一步损失，尽管胶农已经威胁将进行大规模抗议反对此举。

IRSG预计，2014年全球天然橡胶供应将比需求多出241,000吨，少于去年的供给盈余384,000吨。该组织称，盈余到2015年可能降至183,000吨。(完)