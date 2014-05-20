亚洲橡胶：胶价走势料困顿，短期内不会反弹--行业组织

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
“橡胶的情况不会特别好，”IRSG秘书长说。
“基本面呈现供应过剩...(即便没有)泰国的情况，中国让大家都感到紧张，”Stephen Evans在IRSG主办的一次会议场边对记者说。
泰国农业部长Yukol Limlaemthong此前表示，泰国政府将继续按计划出售20万吨库存橡胶，以避免造成进一步损失，尽管胶农已经威胁将进行大规模抗议反对此举。
IRSG预计，2014年全球天然橡胶供应将比需求多出241,000吨，少于去年的供给盈余384,000吨。该组织称，盈余到2015年可能降至183,000吨。(完)
(编译 杜明霞/艾茂林; 审校 高琦)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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