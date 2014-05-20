《董德志专栏》牛平切换牛陡,短期利率为后期焦点

(作者为路透特邀专栏作家，仅代表本人观点)

最近连续几个交易日市场出现了一些震荡的变化。所以大家也在犹豫观察。从表现来看，前期主要下的多的是长期利率，上周一至周三上的多的也是长期利率 。1年期的品种比较稳定，我们用活跃的1年金融债券来看，4.5%附近。今年的债券市场基本是牛市，至少到目前来看，曲线形态走了两个变化：1-3月份走了牛陡，短期利率下的比长期利率多。4月份中旬以来走了牛平，长期下的更多一些。到前周，利差比较低了，10年金融债券当时5.0-5.05%，1年在4.5%，利差只有50附近。这个水平应该是最近几年来一个低位了。

首先利差的变化从理论上反映的是对经济基本面的看法，因为平坦的曲线反映的是大家对远期利率的预期不高，即表明对未来经济基本面的看法相对较淡。最近谈经济新常态，如果把我们的经济划分一下，大概11年前算是一个状态，11年后算一个状态吧。也就是说11年后，我们的潜在水平可能确实下降了 。经济名义增速就是在低位了。这个局面也许要存在很长时间了。那相应我们的利差应该比若干年前要低一些了。我大致看了一下，03-13年中，（10-1）利差平均是100点 。我们用金融债券，因为比较活跃。而11年以来，利差平均水平在70-80个点。从利差来看，重心是在下滑的。

这个和日本的表现比较象，95年后，日本曲线的利差也在下行过程中，中途虽然有波动，但是整体重心下行。而以90年代日本经济名义增速看，也是切换到了一个新的低平台上 。美国比较奇怪，长期以来，利差重心没什么趋势变化，但是也比较符合的是，美国的名义经济增速一直没有大的台阶性变化 。所以我一般把11年后中国的状态作为比较基准，（10-1）利差大概平均在70-80个点，低点的时候大概在30-40个点 。

可以看看几次经济增速低点上利差水平 ：11年9月、12年3月、13年6月 ，这三个时间点，利差收缩到大概30-40个点 。这次长期利率下行下来，到了5月上旬，按照10年5%，1年4.5-4.6%算，大概也在40多个点了，基本到了一个相对低的水平。 如果整体预期经济不会比上述三个时间点回落的更快，那么这个利差相对稳定了 。因此长期利率继续下行的动力不足了，我们称为长期利率的主动性下行动力不足。

问题的关键在于，1年品种为什么止步在4.5%呢 ？这是一个很高的水平，1年品种跟踪的是货币回购利率，两者之间有强相关性 ，一般1年品种比7天利率平均高50个点附近。而目前7天利率在3.2%附近，1年金融债券在4.5%附近，利差有130个点 ，这个是太高水平了，但是为什么1年的就无法下行去缩窄这个利差了呢 ？

我想，现在1年的比较基准不在实际的回购利率了（实际只有3.2%），而在于比较公开市场中的4%那个利率 。如果把比较基准切换为4%，1年金融债券在4.5%，利差50个点，比较合理。

所以总体来看，实际的7天利率虽然低，但是充当不了比较基准的作用了，1年的品种正在以4%的28天品种为比较基准 。这样传递下来线条是：4%，28天——>1年品种利率在4.5%——>长期利率保持（10-1）利差—长期利率无法下行 。当前两步始终不动的时候，长期利率在自己寻找方向了 。

因为目前对长期利率而言是两个因素一起决定的：是短期利率的下行和经济增长的回升在赛跑，看谁跑的快，如果前者先发生，那么后期走一个牛陡，如果后者先发生了，那么走一个熊陡。

问题就在于谁先发生 ?从目前现实看，经济依然在弱态中，任何数据都没传递出积极信号 。从理论来看，经济的起步应该要经过一个刺激，无论是什么强刺激还是微刺激，都是语言游戏 。这个刺激应该有货币的作用 。从逻辑推导来看，如果短期利率降低不了，那么应该是货币增速起不来，那么经济环比无法改善，经济回升就不可指望，这个是最常见的线条了。 所以在短期利率下行和经济增长回升中，选择先后，我是认为前者先发生 。前者发生了，对于债券市场而言，就是28天正回购利率下行了，或干脆这个品种没有了 。那么1年品种的比较基准要回归到现实中的回购利率（3.2%，哪怕是3.5%） 。这样，即便按照平均的利差来看，假设7天利率在3.5%，1年的也要到4%，利差50个点附近。

那么长期利率怎么办呢？ 这个过程中，假设经济是弱态平稳的，则长期利率下行要被短期利率下行所带动走成牛陡。从经验规律来看，曲线在陡峭化过程中，10年：1年=3-4：10，即1年利率下行或上行10个点，10年利率下行或上行3-4个点。如果1年下到4%，下降50个点，10年品种应该在15-20个点 。曲线增陡了：原来是5.2%-4.5%=70个点，现在是5%-4%=100个点 。当然这个增陡的过程一定要同步配套着经济确实伴随短期利率回落而改善了 。如果经济没有改善，依然低迷，则将再度形成长期利率主导性下行，压缩利差 。这个是我的一点看法。

所以后期一个关键是在观察等待公开市场信号；另一个是注意观察经济基本面信号。当前的经济增长从4月上旬以来进入一个相对平稳的状态 ，但是进入5月份后，似乎又有点不稳定状态 ，所以比较脆弱的平衡。 几个指标大家可以关注一下：房屋销售、我们的高频指数、BPI指数、水泥价格等等。但是应该从逻辑上看，利率变化造成金融数据变化，进而形成经济增长变化，所以有个先后次序。

最后说一点，我个人觉得5-6月份公开市场应该变化的，或是正回购利率下降，或是正回购停止操作。4%28天的利率目前起到的作用是变相提高了银行的超额准备金利率 ，大家有钱可以都放在这里，变相上把超额准备金率提高了 。总准备金率提高了，货币乘数降低了，货币供应量降低了，经济下行压力依然 。（完）