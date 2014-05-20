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亚洲 | 2014年 5月 20日 星期二 15:53 BJT

标题新闻：马来西亚今年棕榈油产量料将略增至1,940万吨，去年为1,922万吨--MPOA

路透吉隆坡5月20日 -

备注：MPOA为行业组织马来西亚棕榈油协会。

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