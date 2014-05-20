中国债市：短端上行IRS曲线略平坦，焦点重回央行操作及流动性

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透北京5月20日 - 中国银行间人民币利率互换曲线(IRS，回购定盘利率基准) 周二略有平坦。市场人士表示，央行公开市场操作决定了市场的资金走向，IRS先涨后跌，整体较前日变化不大，唯短端略有上行。市场的焦点重回央行操作及受其影响的流动性，IRS短期内或小幅震荡。
“公开市场量没出来前，资金紧，现券好多given(卖盘)，IRS也跟着pay(付固定收浮动)上去了，”上海一银行交易员称，“公开市场出来还是净投放，五年就跟着现券(收益率)下来了；Repo(IRS)一年跟七天定盘联系更紧密，定盘高了，就pay上去了。”
他进一步指出，短期市场关注点重回央行操作及受其影响的资金面，依照当前影响因素判断，IRS利率或维持平稳。
北京一大型银行交易员亦认为，28天正回购4%的操作利率限制了IRS下探空间，但央行公开市场正回购明显缩量，亦透露出维稳市场流动性的明确信号；在新指导性变数再现之前，IRS或维持小幅震荡。
为因应本月下旬银行间市场财税上缴压力，中国央行公开市场周二正回购操作量较上周同期大降逾六成，当日净投放资金650亿元人民币，以稳定市场预期，平抑资金面可能出现的波动。
银行间资金市场周二质押式回购加权利率 多数上行，其中七天品种升幅近30个基点(bp)；交易员表示，缴税扰动虽余波未了，但今日公开市场650亿元净投放起到安抚机构心态作用。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.5822/3.6756 3.7317/3.8070 3.9042/3.9808 4.0633/4.1442 4.0717/4.2942
上日 3.5390/3.6390 3.6910/3.7787 3.8840/3.9717 4.0340/4.1300 4.0470/4.2990
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变动 +0.0432/+0.0366 +0.0407/+0.0283 +0.0202/+0.0091 +0.0293/+0.0142 +0.0247/-0.0048
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年4月人民币IRS成交的名义本金总额约3,280.52亿元，较3月的3,234.55亿略增。(完) (发稿 曹巍浩；审校 张喜良)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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