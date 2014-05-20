中国债市：短端上行IRS曲线略平坦，焦点重回央行操作及流动性

路透北京5月20日 - 中国银行间人民币利率互换曲线(IRS，回购定盘利率基准) 周二略有平坦。市场人士表示，央行公开市场操作决定了市场的资金走向，IRS先涨后跌，整体较前日变化不大，唯短端略有上行。市场的焦点重回央行操作及受其影响的流动性，IRS短期内或小幅震荡。

“公开市场量没出来前，资金紧，现券好多given(卖盘)，IRS也跟着pay(付固定收浮动)上去了，”上海一银行交易员称，“公开市场出来还是净投放，五年就跟着现券(收益率)下来了；Repo(IRS)一年跟七天定盘联系更紧密，定盘高了，就pay上去了。”

他进一步指出，短期市场关注点重回央行操作及受其影响的资金面，依照当前影响因素判断，IRS利率或维持平稳。

北京一大型银行交易员亦认为，28天正回购4%的操作利率限制了IRS下探空间，但央行公开市场正回购明显缩量，亦透露出维稳市场流动性的明确信号；在新指导性变数再现之前，IRS或维持小幅震荡。

为因应本月下旬银行间市场财税上缴压力，中国央行公开市场周二正回购操作量较上周同期大降逾六成，当日净投放资金650亿元人民币，以稳定市场预期，平抑资金面可能出现的波动。

银行间资金市场周二质押式回购加权利率 多数上行，其中七天品种升幅近30个基点(bp)；交易员表示，缴税扰动虽余波未了，但今日公开市场650亿元净投放起到安抚机构心态作用。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.5822/3.6756 3.7317/3.8070 3.9042/3.9808 4.0633/4.1442 4.0717/4.2942

上日 3.5390/3.6390 3.6910/3.7787 3.8840/3.9717 4.0340/4.1300 4.0470/4.2990

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变动 +0.0432/+0.0366 +0.0407/+0.0283 +0.0202/+0.0091 +0.0293/+0.0142 +0.0247/-0.0048

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。