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亚洲 | 2014年 5月 20日 星期二 16:09 BJT

金属期市：铜价位于近两个月高点，期镍在震荡交投中下跌

0730GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.2%至每吨6,940美元，上日涨1%且曾触及3月7日以来最高位6,954美元。

上海期交所期铜主力8月合约 上涨0.4%至每吨48,810元人民币。

中国铁矿石期货连续第三日下跌并创新低，现货价跌至两年半低点，因中国钢厂买气疲弱。

其他金属方面，LME期镍 回吐早前2%的涨幅，下跌1.7%至每吨19,750美元，削减了周一的5.5%涨幅，且更进一步远离5月13日创下的27个月高点21,625美元。

美国铝业 高管周二表示，全球2014年原铝需求将增长7%，获益于中国需求增长稳健。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/李婷仪 审校 高琦/王翔琼/杜明霞)
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