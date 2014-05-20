金属期市：铜价位于近两个月高点，期镍在震荡交投中下跌

0730GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.2%至每吨6,940美元，上日涨1%且曾触及3月7日以来最高位6,954美元。

中国铁矿石期货连续第三日下跌并创新低，现货价跌至两年半低点，因中国钢厂买气疲弱。

其他金属方面，LME期镍 回吐早前2%的涨幅，下跌1.7%至每吨19,750美元，削减了周一的5.5%涨幅，且更进一步远离5月13日创下的27个月高点21,625美元。