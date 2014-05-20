金属期市：铜价位于近两个月高点，期镍在震荡交投中下跌

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
0730GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.2%至每吨6,940美元，上日涨1%且曾触及3月7日以来最高位6,954美元。
上海期交所期铜主力8月合约 上涨0.4%至每吨48,810元人民币。
中国铁矿石期货连续第三日下跌并创新低，现货价跌至两年半低点，因中国钢厂买气疲弱。
其他金属方面，LME期镍 回吐早前2%的涨幅，下跌1.7%至每吨19,750美元，削减了周一的5.5%涨幅，且更进一步远离5月13日创下的27个月高点21,625美元。
美国铝业 高管周二表示，全球2014年原铝需求将增长7%，获益于中国需求增长稳健。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/李婷仪 审校 高琦/王翔琼/杜明霞)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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